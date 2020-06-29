У Харкові врятували дитину під час пожежі

Сьогодні о 14:25 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Маршала Рибалка, 15 у Немишлянському районі Харкова. З нього стало відомо про загоряння у квартирі на п'ятому поверсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

До місця виклику негайно направили черговий караул 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС у складі 2-х оперативних відділень на автоцистернах, посилений двома пожежними автодрабинами.

По прибуттю рятувальники встановили, що з вікна зазначеної квартири йде щільний дим. Бійці провели оперативне розгортання і пішли у розвідку ланкою газодимозахисної служби, під час якої в одній з кімнат відшукали хлопця, котрий був залишений на самоті.

Завдяки оперативності вогнеборців хлопець не встиг наковталась диму і вчасно був евакуйований на свіже повітря. Він не зазнав жодних травм.

Пожежа відбувалась на балконі, де горів різноманітний непотріб на площі біля 2 кв. м. Вогонь локалізували одним пожежним стволом о 14:44. Повністю його приборкали о 15:15.

Причина виникнення пожежі встановлюється.