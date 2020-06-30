Скачать
Вівторок, 30.06.2020
Дипломати готують візит Макрона до Києва
Дипломати готують візит Макрона до Києва
Соцопитування: Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців
Соцопитування: Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців
Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі
Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі

Гірники страйкують на Банковій (Відео)

Гірники страйкують на Банковій (Відео)
14:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Біля Офісу Президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів компаній "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", а також шахт Львівсько-Волинського басейну.

Про це написав у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Переговорна група - делегація з-поміж шахтарів вугледобувних підприємств сходу та заходу країни, зайшла до будівлі Офісу Президента. На майдані перед будівлею шахтарі вимагають від влади реакції на наболілі питання", - зазначив Волинець.

Він навів перелік вимог, які висувають шахтарі.

Основні з них - погасити перед працівниками державних шахт зарплатної заборгованості, а також розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля: ДП «Львіввугілля» (353 млн грн), ДП «Первомайськвугілля» (177 млн грн), шахта імені Сургая (94 млн грн), «Південнодонбаська №1» (260 млн грн).

Крім того, шахтарі вимагають заборонити імпорт електроенергії та вугілля газових марок із країни-агресора - Російської Федерації, а також Білорусі; відновити роботу блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з використання антрацитового вугілля на вугілля газової групи.

Як повідомлялося, уряд 17 червня своїм рішенням зобов'язав енергогенеруючі компанії викуповувати українське вугілля для виробництва електроенергії. Таким чином, за словами Прем'єр-міністр Дениса Шмигаля, уряд підтримає 20 тис. шахтарів та сприятиме збереженню робочих місць.

За словами в.о. міністра Ольги Буславець, низка енергогенеруючих компаній наразі не виконують затверджених показників щодо використання українського вугілля та заміщують його газом.

"Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!": працівники "Coca-Cola" провели акцію протесту під стінами заводу

Крім того, Міністерство енергетики затвердить перелік генеруючих потужностей теплових електростанцій енергогенеруючих компаній у розрізі енергоблоків, які використовують вугілля для виробництва електричної енергії та щодо яких здійснюватиметься пріоритетна диспетчеризація.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Протест, Акция, Банкова, Гірники.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму
02 Пандемія коронавірусу набирає обертів
03 Німеччина має гарантувати транзитний статус України
04 Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
05 "Будапештський" формат: посол Британії різко висловилася про дії РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль: Готовий піти у відставку в будь-який момент
Шмигаль: Готовий піти у відставку в будь-який момент
Синоптики обіцяють на початок липня короткочасні дощі і спеку
Синоптики обіцяють на початок липня короткочасні дощі і спеку
Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено двох військових
Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено двох військових
Івана Купала 2020: традиції свята
Івана Купала 2020: традиції свята
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся