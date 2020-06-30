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У Житомирі відновлюють роботу поліклінік, ТРЦ і фітнес-центрів

У Житомирі відновлюють роботу поліклінік, ТРЦ і фітнес-центрів
17:43 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
У Житомирській міській ОТГ із середи, 1 липня, відновлюють роботу поліклініки, амбулаторії, заклади торговельно-розважальних центрів, спортивні та культурні заклади, готелі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Житомирської міської ради, інформує пресслужба міськради.

"Із 1 липня відновлять роботу: поліклініки та амбулаторії (попередній електронний запис до лікарів обов’язковий), також на період карантину керівникам закладів охорони здоров’я рекомендувати забезпечити обмеження контактів з відвідувачами медичного персоналу віком 65 років і більше; заклади торговельно-розважальних центрів (крім дитячих розважальних зон, майданчиків та кімнат і з обмеженням часу роботи до 22-ї години)", - йдеться у повідомленні

Крім того, дозволено працювати закладам фізичної культури і спорту, спортивним залам, фітнес-центрам, закладам культури з дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, а також готелям і хостелам.

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Зазначається, що в міській ОТГ дозволяють проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі). Натомість спортивні заходи проводитимуться без глядачів.

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Житомир, ТРЦ.

Автор:

Телеграф
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