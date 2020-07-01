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Середа, 01.07.2020
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Карантин на Львівщині продовжили до 7 липня

Карантин на Львівщині продовжили до 7 липня
03:12 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 7 липня, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Показники захворюваності на коронавірус в регіоні змушують зберегти карантинні заходи в області. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 червня, на засіданні обласної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

На Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих.

“Ми не можемо послаблювати карантин, коли кількість нових хворих щодня збільшується на 150-240 людей, коли відсоток завантаженості лікарень стрімко наближається по критичної познаки, а стан пацієнтів, які звертаються до лікарів, важчий, порівняно з початком пандемії. Львівщина серед лідерів за кількістю складених протоколів про порушення карантину. Днями мережу сколихнуло відео, на якому близько сотні людей влаштували масове купання у джерелі біля Львова. Цією справою зараз займаються правоохоронні органи. Саме нехтування власною безпекою та карантинними обмеженнями призводять до погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні. Вкотре закликаю мешканців області бути обачними та свідомими, тривалість і суворість карантину залежить від кожного з нас. Життя і здоров’я людей в пріоритеті, тому про послаблення обмежень поки не йдеться”, — наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, складає 44,4% від загальної кількості (при нормі менше ніж 50%). Cередня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом останніх семи днів складає 87,2 на 100 тисяч населення (при нормі більш ніж 24).

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“Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 19,0 % при нормі менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить 24,9% при нормі менш як 11%”, — додав директор департаменту.

Відтак, комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 7 липня.

У межах Комісії суб’єктам господарювання на період дії карантину рекомендували забезпечити виділення додаткових одиниць транспорту для зменшення навантаження на маршрутний транспорт у часи пікового навантаження.

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Карантин, Львів, Львівщина.

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Телеграф
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