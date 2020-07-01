У Чернівецькій області - майже півсотні нових випадків COVID-19

За минулу добу на Буковині 49 нових випадків захворювання коронавірусом.

У Чернівецькій області зафіксовано 49 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, загальна кількість хворих досягла 4850 людей/

Про це повідомив глава регіону Сергій Осачук.

"На Буковині сьогодні, 30 червня, офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4850 осіб", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у вівторок ввечері.

Глава ОДА зазначив, що всього лабораторний центр обробив 470 зразків.

Крім того, за його словами, 16 буковинців станом на вечір вівторка одужали від Covid-19.