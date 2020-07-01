У Борисполі затримали таксиста, який був під дією наркотиків

28 червня в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали чоловіка, який керував автомобілем і був під дією наркотичних речовин. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції в Київській області на сторінці в Фейсбук.

У повідомленні йдеться, що увагу патрульних привернув авто Toyota Corolla, водій якого підозріло маневрував по дорозі.

Після зупинки автомобіля, водій повідомив поліцейським, що працює водієм таксі і пред'явив відповідні документи, які засвідчують, що чоловік надає послуги з перевезення пасажирів.

Спілкуючись з 35-річним чоловіком, копи помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Результат огляду підтвердив стан таксиста.

Чоловіка відсторонили від керування автомобілем та склали відповідні адміністративні протоколи.