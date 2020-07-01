Скачать
Середа, 01.07.2020
Розвідка назвала втрати окупантів на Донбасі у червні
Розвідка назвала втрати окупантів на Донбасі у червні
Відпочинок за кордоном: у які країни можуть потрапити українці
Відпочинок за кордоном: у які країни можуть потрапити українці
Мхітарян розірве контракт із Арсеналом і стане повноцінним гравцем Роми
Мхітарян розірве контракт із Арсеналом і стане повноцінним гравцем Роми
Подвійне щастя: всесвітньо відома співачка Sia стала бабусею
Подвійне щастя: всесвітньо відома співачка Sia стала бабусею

У Борисполі затримали таксиста, який був під дією наркотиків

У Борисполі затримали таксиста, який був під дією наркотиків
15:04 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
28 червня в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали чоловіка, який керував автомобілем і був під дією наркотичних речовин. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції в Київській області на сторінці в Фейсбук.

У повідомленні йдеться, що увагу патрульних привернув авто Toyota Corolla, водій якого підозріло маневрував по дорозі.

Після зупинки автомобіля, водій повідомив поліцейським, що працює водієм таксі і пред'явив відповідні документи, які засвідчують, що чоловік надає послуги з перевезення пасажирів.

Спілкуючись з 35-річним чоловіком, копи помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Результат огляду підтвердив стан таксиста.

На Харківщині сталося смертельне ДТП, є постраждалі

Чоловіка відсторонили від керування автомобілем та склали відповідні адміністративні протоколи.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Наркотики, Полиция, Київ, Затримання.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Серхіо Бускетс про нічию з Атлетіко: Дали дуже велику фору Реалу
02 Huawei оголосили загрозою національній безпеці США
03 Список країн, куди можна полетіти на відпочинок
04 Зеленський має намір замінити всі правоохоронні підрозділи
05 Ще жодне століття не обійшлося без пандемії - експерти
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд буде перевіряти, як витрачають 700 мільйонів, які виділені на ліквідацію повеней
Уряд буде перевіряти, як витрачають 700 мільйонів, які виділені на ліквідацію повеней
Уряд виділить на житло для військових 305 мільйонів
Уряд виділить на житло для військових 305 мільйонів
У Києві 48 хворих з коронавірусом - у тяжкому стані
У Києві 48 хворих з коронавірусом - у тяжкому стані
Вже п'ять країн відкрили кордони для українських туристів
Вже п'ять країн відкрили кордони для українських туристів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся