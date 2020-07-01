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На Прикарпатті заборонили святкувати весілля у кафе та ресторанах

На Прикарпатті заборонили святкувати весілля у кафе та ресторанах
18:30 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
В Івано-Франківській області через погіршення епідситуації, пов’язаної із захворюванням на COVID-19, заборонили проведення масових заходів у закладах громадського харчування до 31 липня. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

"За результатами позачергового засідання Регіональної комісії з питань ТЕБ і НС, що відбулось 30 червня 2020 року, було прийнято рішення заборонити на території області проведення масових заходів (весілля, дні народжень, хрестини, поминальні обіди тощо) в закладах громадського харчування всередині приміщень за участю більше 10 осіб – до 31 липня 2020 року", - повідомляє управління Держпродспоживслужби.

Тут зазначають, що причиною збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус в області є «недотримання суб’єктами господарювання та населенням краю карантинних обмежень та протиепідемічних вимог». Відтак, поліція та Держпродспоживслужба обіцяють посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

"При встановленні повторних порушень санітарно-епідемічних вимог на підконтрольних об’єктах, Головне управління Держпродспоживслужби в області подаватиме пропозиції місцевим комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для прийняття рішення щодо призупинення їх роботи", - наголошується у повідомленні.

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Станом на 1 липня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 2438 випадків захворювання на COVID-19 , 1098 осіб одужали.

Загалом в Україні на сьогодні лабораторно підтверджені 44 998 випадків COVID-19, за добу — 664 нові випадки.

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Весілля, Прикарпаття, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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