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Бойовики РФ 5 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Бойовики РФ 5 разів обстріляли українські позиції, є поранений
07:35 Сьогодні Телеграф pressjfo.news Фото: Twitter
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу Оріхового агресор задіяв проти українських оборонців автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому напрямку, але вже біля Травневого, окупанти активізувалися по обіді, використавши при цьому гранатомети різних систем та кулемети.

Неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, ворог двічі застосовував проти наших воїнів заборонені Мінськими домовленостями 120-ти мм міномети та автоматичні станкові гранатомети. Теж з мінометів, але вже 82-го калібру, противник обстріляв і захисників Авдіївки, крім них окупанти використали ще й ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

“За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я воїна задовільний”, — повідомили військові.

“Для придушення вогневих засобів загарбників наші захисники оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Українська відповідь була адекватною — після чого ворог припинив свою активність”, — додали у штабі.

За підтвердженими даними розвідки, 1 липня наші оборонці знищили двох та поранили трьох загарбників. Окрім того, противник втратив ще чотирьох найманців та один вантажний автомобіль у результаті підриву на вибухівці.

Від початку поточної доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню.

Факти ворожої збройної активності зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Агресор на світанку неодноразово застосував міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети на підступах до населеного пункту Луганське”, — йдеться у повідомленні штабу ОС.

Бойовики з мінометів обстріляли українських військових на Донбасі, двоє поранених

“За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — резюмували військові.

Нагадаємо, Міноборони в липні вивчатиме громадську думку щодо забезпечення житлом українських військових.

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Все по темі:

РФ, Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.

Автор:

Телеграф
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