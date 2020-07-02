Чернігівський мер отримав у спадок кругленьку суму

Мер Чернігова Владислав Атрошенко отримав у спадок понад 138 млн грн. Про це йдеться у його декларації про суттєві зміни майнового стану, поданій сьогодні, 2 липня.

Згідно з розміщеною на сайті НАЗК інформацією, від свого батька Анатолія Атрошенка мер Чернігова успадкував 138 млн 411 тис. 635 грн. Також у його власність перейшов житловий будинок площею 783,1 кв. м і вартістю 6 млн 900 тис. 826 грн.

Це вже четверта у цьому році декларація Атрощенка про суттєві зміни у майновому стані.

Місяць тому, 3 червня, Атрошенко задекларував 1 млн грн дивідендів, отриманих від ПП "Агро-Трейдер".

У ще двох, за 31 березня і 8 квітня, повідомляється про благодійні витрати: пожертву на закупівлю медичного обладнання (100 тис. грн) і фінансування закупівлі апарата штучної вентиляції легень (430 тис. грн).

У щорічній декларації за 2019 рік Атрошенко вказав отриманий ним і дружиною з різних джерел дохід загальною сумою у понад 64 млн грн.