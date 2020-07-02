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Мер Чернігова Атрошенко отримав у спадок 138 мільйонів гривень

Мер Чернігова Атрошенко отримав у спадок 138 мільйонів гривень
12:01 Сьогодні Телеграф nazk.gov.ua Фото: Twitter
Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко отримав у спадок понад 138 млн грн.

Про це йдеться у його декларації про суттєві зміни майнового стану, поданій сьогодні, 2 липня.

Згідно з розміщеною на сайті НАЗК інформацією, від свого батька Анатолія Атрошенка мер Чернігова успадкував 138 млн 411 тис. 635 грн. Також у його власність перейшов житловий будинок площею 783,1 кв. м і вартістю 6 млн 900 тис. 826 грн.

Це вже четверта у цьому році декларація Атрощенка про суттєві зміни у майновому стані.

Місяць тому, 3 червня, Атрошенко задекларував 1 млн грн дивідендів, отриманих від ПП "Агро-Трейдер".

У ще двох, за 31 березня і 8 квітня, повідомляється про благодійні витрати: пожертву на закупівлю медичного обладнання (100 тис. грн) і фінансування закупівлі апарата штучної вентиляції легень (430 тис. грн).

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У щорічній декларації за 2019 рік Атрошенко вказав отриманий ним і дружиною з різних джерел дохід загальною сумою у понад 64 млн грн.

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Владислав Атрошенко, Мільйони, Спадок, Чернігівський міський голова.

Автор:

Телеграф
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