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Вогнеборці Миколаївщини борються з пожежею на сміттєзвалищі: палають 1000 кв. м. (Відео)

Вогнеборці Миколаївщини борються з пожежею на сміттєзвалищі: палають 1000 кв. м. (Відео)
12:09 Сьогодні Телеграф mk.dsns.gov.ua Фото: mk.dsns.gov.ua
За інформацією рятувальників, пожежі на даному об’єкті мають систематичний характер.

У Вітовському районі Миколаївської області вогнеборці ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі площею 1000 кв. м, яка сталася напередодні.

Як повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області, інформація про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів ПП «Мильча» на вул. Набережна, 2, у с. Мішково-Погорілове надійшла на лінію «101» 1 липня о 16:59.

За даними ДСНС, о 19:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 1000 кв. м.

«Ліквідація наразі триває, адже майже по всьому периметру є осередки, які тліють, подекуди фіксується відкрите горіння. Жителі найближчого населеного пункту скаржаться на задушливий їдкий дим», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що пожежі на даному об’єкті мають систематичний характер, підприємство самоусунулось від виконання прямих обов'язків щодо забезпечення протипожежної безпеки на об'єкті.

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«Говорячи про забезпечення протипожежної безпеки на даному об‘єкті, маємо низку наявних порушень, серед яких: порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів, відсутність вододжерел, пересипання шарів сміття землею, недостатня кількість спецтехніки та не перекрито доступ сторонніх осіб на територію об’єкту», - додали в ДСНС.

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Все по темі:

ДСНС, Пожежа, Миколаївщина, Вогнеборці, Сміттєзвалище.

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Телеграф
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