Вогнеборці Миколаївщини борються з пожежею на сміттєзвалищі: палають 1000 кв. м. (Відео)

За інформацією рятувальників, пожежі на даному об’єкті мають систематичний характер.

У Вітовському районі Миколаївської області вогнеборці ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі площею 1000 кв. м, яка сталася напередодні.

Як повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області, інформація про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів ПП «Мильча» на вул. Набережна, 2, у с. Мішково-Погорілове надійшла на лінію «101» 1 липня о 16:59.

За даними ДСНС, о 19:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 1000 кв. м.

«Ліквідація наразі триває, адже майже по всьому периметру є осередки, які тліють, подекуди фіксується відкрите горіння. Жителі найближчого населеного пункту скаржаться на задушливий їдкий дим», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що пожежі на даному об’єкті мають систематичний характер, підприємство самоусунулось від виконання прямих обов'язків щодо забезпечення протипожежної безпеки на об'єкті.

«Говорячи про забезпечення протипожежної безпеки на даному об‘єкті, маємо низку наявних порушень, серед яких: порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів, відсутність вододжерел, пересипання шарів сміття землею, недостатня кількість спецтехніки та не перекрито доступ сторонніх осіб на територію об’єкту», - додали в ДСНС.