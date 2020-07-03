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У Львові медичні заклади заповнені на 95% через коронавірус

У Львові медичні заклади заповнені на 95% через коронавірус
22:25 Пт, 3 Липень 2020 Телеграф УНН unsplash.com
У Львові є певна стабілізація, але це не означає, що захворюваність спадає: міські установи заповнені на 95%. Про це повідомив керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Упродовж останнього тижня у Львові зменшилась кількість виявлених позитивних ПЛР-аналізів на COVID-19, хоча кількість протестованих залишається й надалі доволі високою. Однак це не означає, що люди не повинні дотримуватися карантину — саме це допоможе вберегти себе та інших від можливого інфікування. Адже ризик для всіх є однаково високим. На цьому наголосив керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

“Ми впродовж останніх днів спостерігаємо достатньо високу кількість виявлених позитивних результатів у пацієнтів по Львівській області. Зокрема, за цю добу в нас зареєстровано 152 нових випадки, з них 54 — по місту Львову. Це нас певною мірою тішить, тому що впродовж останнього тижня, як правило, в нас показник коливається на рівні 46, 32, 31 випадків, сьогодні — 54. Якщо в попередні тижні в нас було 70, 80 і навіть 100 випадків, то зараз ми бачимо певну стабілізацію. Але це не означає, що ситуація пішла на спад, тому що в наші стаціонари дуже багато пацієнтів поступають щодня, в нас фактично заповненість сьогодні в міських установах становить 95%, і хоча ми виписуємо кожен день пацієнтів, але в той же час рівно стільки ж до нас і поступає", - повідомив він.

За його словами, напруга трохи менша, але тим не менше, кількість хворих достатньо висока.

"Так, зокрема, в лікарні швидкої допомоги перебуває 70 осіб, з них 5 — в реанімації, 4 — на апараті штучної вентиляції легень, в 1-шій лікарні — понад 80 осіб, і ще 70 осіб перебуває у 8-мій міській лікарні. Тому ситуація залишається напруженою, і я хотів би ще раз звернутися до наших мешканців і сказати про те, що маски залишаються обов’язковими, соціальна дистанція — обов’язкова, уникати скупчень людей — обов’язково. Сьогодні опубліковано багато досліджень про ефективність масок — вони реально захищають від поширення інфекції. Цих правил треба дотримуватися у транспорті, в магазинах, в місцях, де перебувають люди, на спортивних майданчиках”, — розповів Зуб.

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До слова, станом на ранок 3 липня у Львові та на Львівщині — 5882 підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них 873 — одужали, 157 — померли.

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Все по темі:

Львів, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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