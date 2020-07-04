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ООС: бойовики 20 разів обстріляли українські позиції, є поранений

ООС: бойовики 20 разів обстріляли українські позиції, є поранений
07:24 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Минулої доби формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Минулої доби окупанти цілили не лише у бік наших позицій, але й цинічно обстріляли прифронтові населені пункти, де продовжують проживати цивільні особи. На жаль, внаслідок підступних дій загарбників є жертва серед мирного населення. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Минулої доби формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Минулої доби окупанти цілили не лише у бік наших позицій, але й цинічно обстріляли прифронтові населені пункти, де продовжують проживати цивільні особи. На жаль, внаслідок підступних дій загарбників є жертва серед мирного населення. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу Новотошківського ворог застосував озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення. На цій ділянці фронту, окрім 120-х мінометів та гранатометів, агресор застосував артилерійські системи 122-го калібру, випустивши по наших оборонцях 40 снарядів. На підступах до населених пунктів Південне, Залізне, Шуми, Оріхове та Хутір Вільний, окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Також зафіксовано обстріли з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння поблизу Попасної, Хутору Вільний, Оріхового і Катеринівки.

“Крім того, збройні формування Російської Федерації на світанку відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів 82-го калібру загинула місцева мешканка Бихова Олена Іванівна, 1940-го року народження”, — повідомили у штабі.

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“Було гаряче і біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“. Тут противник використав 120-ти та 82-ох мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Під час обстрілу міста одна із мін зруйнувала дачний будинок, а від пожежі, яка виникла, загорілася ще й сусідська будівля”, — додається у повідомленні.

Факти ворожої збройної активності також зафіксовано неподалік населених пунктів Водяне, Кам’янка, Старогнатівка та Піски, де окупанти вели вогонь по оборонних рубежах українських захисників з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

“За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів”, — повідомили військовослужбовці.

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“Для придушення вогневих засобів загарбників наші воїни оперативно застосували штатне озброєння. Відповідь була адекватною — після чого ворог припинив свою активність”, — йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, біля населеного пункту Катеринівка, агресор застосував по позиціях українських захисників гранатомети різних систем.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, резюмували у штабі

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Все по темі:

ЗСУ, ООС, Україна, Обстріли, Бойовики, Зведення за добу.

Автор:

Телеграф
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