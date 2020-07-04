Депутат Київради просить Кличка допомогти не "списувати" з киян штрафи службових авто

Депутат Київради Людмила Костенко направила депутатське звернення міському голові Віталієві Кличку щодо оплати бюджетним коштом штрафів, виписаних на службові автомобілі державних органів і комунальних підприємств за виявлені системою автофіксації порушення. Про це повідомили у пресслужбі депутата.

Костенко нагадала, що відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідальність за такі правопорушення несе фізична особа або керівник юрособи, на якого зареєстровано транспортний засіб.

«Таким чином, водії службових автомобілів фактично не будуть притягуватися до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, а штрафи за них будуть виплачуватися за рахунок киян», - зазначила депутат.

Вона уточнила, що йдеться про службові автомобілі КМДА, комунальних підприємств, Державного управління справами, Кабінету міністрів, Верховної Ради та Офісу Президента.

У цьому зв'язку депутат закликала Кличка ініціювати перед вищими органами влади питання щодо сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху водіями зазначених державних органів і комунальних підприємств.

Як повідомлялося, з 1 червня в Києві працює система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.