Бойовики п’ять разів порушили "режим тиші" на Донбасі

З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє вечірнє зведення пресслужби штабу ООС.

“4 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. На початку доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“, поблизу Катеринівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а вранці неподалік Оріхового — з мінометів 120-го калібру, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на підступах до Новотошківського агресор двічі обстрілював українських захисників з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Також неподалік Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

“У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських оборонців загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, за поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

“На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим „Тиша“ дотримувався”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 20 разів обстріляли українські позиції, є поранений.