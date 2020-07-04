Зеленський відвідав Одеський припортовий завод

У рамках робочої поїздки в Одеську область Президент України Володимир Зеленський в адміністративній будівлі ВАТ "Одеський припортовий завод" зустрівся з представниками місцевого бізнесу, повідомляє в суботу прес-служба глави держави.

"Я вперше на Одеському припортовому заводі. Завжди хотів побачити, що це таке. Бачу, що завод в прекрасному стані. Хотілося б вірити, що ви на цьому не будете зупинятися. Збільшення на 44% зарплати. Збільшилася кількість робочих місць. Але я знаю , що ваш потенціал вище, оскільки тут працювали 4,5 тисячі людей, а зараз - 3 тисячі. Тобто великий потенціал повернення наших фахівців", - сказав Зеленський на початку зустрічі, звертаючись до керівництва ОПЗ.

Директор ВАТ "Одеський припортовий завод" Микола Синиця розповів про поточний стан заводу і заходи, що вживаються для його розвитку. За словами директора підприємства, почався капітальний ремонт виробничих потужностей, відбувається електронна трансформація, погашаються борги перед НАК "Нафтогаз України", вперше за останні п'ять років поновилися перевантаження на експорт хімічної продукції українських виробників, яка надходять на завод залізницею. Завдяки цьому на підприємство почали повертатися кваліфіковані кадри.

"Майбутнє заводу - це перш за все люди. Це найцінніший капітал. Тому для мене головним пріоритетом є збереження колективу і забезпечення всіх соціально-економічних умов їх ефективної роботи", - зазначив Синиця.

Виконуючий обов'язки глави Адміністрації морських портів України Олександр Голодницький розповів президенту про підготовку до передачі в концесію пасажирського комплексу Одеського морського порту, до якого належать готельний комплекс "Одеса", концертно-виставковий зал, причали і морський вокзал. Уже видано наказ Міністерства інфраструктури про початок цієї процедури.

Також міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що IFC (International Finance Corporation) спільно з ЄБРР розробляють техніко-економічне обгрунтування проекту концесії поромної переправи в порту Чорноморськ.

Під час зустрічі також порушувалися питання туристичного розвитку регіону, допомоги в роботі морських портів. Зеленський погодився з пропозицією провести ще одну зустріч з представниками галузі, щоб більш предметно обговорити проблемні питання.

"Щоб ви це підготували, і ми зустрілися. Я із задоволенням (зустрінуся). Думаю, що протягом місяця можемо в Києві, якщо зручно", - сказав президент.