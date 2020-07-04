У Кривому Розі 12-річний хлопчик потонув

Сьогодні о 18:50 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що у місті Кривий Ріг, під час купання на штучній водоймі, розташованій на мікрорайоні Сонячний Саксаганського району, на очах у свідків потонув хлопчик. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.