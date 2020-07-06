На Житомирщині підліток взяв рушницю батька і вистрілив у голову

У поліції не виключають, що школяр міг бути учасником суїцидальних груп у соціальних мережах.

На Житомирщині поліція встановлює обставини загибелі 13-річного хлопчика, якого виявили з вогнепальним пораненням голови.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області, інформація про виявлення тіла дитини надійшла до правоохоронців близько 9:00 5 липня.

«На місці події з’ясувалось, що у родині жителів Новоград-Волинського району 4 липня близько 19:00 один із синів пішов з дому і не повернувся. Батьки розшукували його з ночі разом з односельчанами, а вранці, після 8:30, знайшли у закинутому укріпленні часів Другої світової війни на околиці с. Майстрів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хлопчика виявили з вогнепальним пораненням голови.

Попередньо встановлено, що він без відома батька взяв з сейфу його зареєстровану мисливську гвинтівку та учинив самогубство.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження та призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті дитини.

«Поліцейські опитують родину, друзів та односельчан загиблого, проводять інші заходи для встановлення усіх обставин події. Також перевіряється інформація щодо приналежності хлопця до суїцидальних груп у соціальних мережах», - додали в поліції.