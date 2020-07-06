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"Суд" у Криму відхилив скаргу на вирок імаму Халілову

"Суд" у Криму відхилив скаргу на вирок імаму Халілову
20:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
У понеділок, 6 липня так званий верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу захисту на вирок Радянського районного «суду» Криму щодо імама Ділявера Халілова. Про це Кримська солідарність повідомляє в Facebook з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

«Адвокат розповів, що суддя залишила у силі рішення суду першої інстанції, навіть не віддаляючись у дорадчу кімнату для обговорення доводів захисників», - йдеться в повідомленні Кримської солідарності.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, подібними судовими рішеннями в Криму переслідуються ті священнослужителі, «які не хочуть виконувати будь-які необґрунтовані вимоги влади».

У Кримській солідарності нагадали, що 29 квітня 2020 року рішенням Радянського районного «суду» Криму (суддя Ігор Бражник) імама Ділявера Халілова визнано винним за ч.2 ст. 20.2 КпАП РФ ( «Організація масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку»). Халілов був оштрафований на 30.000 рублів (11.323 грн) за проведення колективної п'ятничної молитви.

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Співробітники поліції, які складали протокол, аргументували правопорушення імама тим, що служба проходила у будівлі спорткомплексу, який ще 16 років тому місцева влада передала у користування мусульманам цього селища. До теперішнього часу релігійна громада функціонувала за документами, отриманими при українській юрисдикції.

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Все по темі:

Крим, Кримські татари, Окупація Криму.

Автор:

Телеграф
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