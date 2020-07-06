"Суд" у Криму відхилив скаргу на вирок імаму Халілову

У понеділок, 6 липня так званий верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу захисту на вирок Радянського районного «суду» Криму щодо імама Ділявера Халілова. Про це Кримська солідарність повідомляє в Facebook з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

«Адвокат розповів, що суддя залишила у силі рішення суду першої інстанції, навіть не віддаляючись у дорадчу кімнату для обговорення доводів захисників», - йдеться в повідомленні Кримської солідарності.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, подібними судовими рішеннями в Криму переслідуються ті священнослужителі, «які не хочуть виконувати будь-які необґрунтовані вимоги влади».

У Кримській солідарності нагадали, що 29 квітня 2020 року рішенням Радянського районного «суду» Криму (суддя Ігор Бражник) імама Ділявера Халілова визнано винним за ч.2 ст. 20.2 КпАП РФ ( «Організація масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку»). Халілов був оштрафований на 30.000 рублів (11.323 грн) за проведення колективної п'ятничної молитви.

Співробітники поліції, які складали протокол, аргументували правопорушення імама тим, що служба проходила у будівлі спорткомплексу, який ще 16 років тому місцева влада передала у користування мусульманам цього селища. До теперішнього часу релігійна громада функціонувала за документами, отриманими при українській юрисдикції.