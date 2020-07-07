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Окупанти гатять з артилерії, з початку доби – чотири обстріли

Окупанти гатять з артилерії, з початку доби – чотири обстріли
13:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Російські окупаційні війська від початку доби чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил, втрат серед українських військових немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Сьогодні, 7 липня, збройні формування РФ продовжили активне застосування важкого озброєння на лінії бойового зіткнення. Загалом, за наявною станом на 12.00 інформацією, противник порушив режим тиші 4 рази. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших героїв немає», - поінформував речник.

За словами Гуцуляка, близько 04.40 окупанти розпочали бойові дії в районі Новотошківського, застосовуючи артилерію, міномети. За більш як півтори години з напрямку від села Березівське бойовики випустили по українських позиціях 30 мін переважно 120-го калібру, здійснили 6 пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили понад 250 черг з озброєння БМП.

Крім того, вночі з гранатометів різних систем окупанти порушували режим "тиші" в районах Старогнатівки та Водяного, додав речник МОУ.

Бойовики 3 рази порушили тишу

Він поінформував, що після 06.15 з напрямку від села Стила російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) в районі Богданівки.

Українські військові застосовували у відповідь на ворожі обстріли чергові вогневі засоби. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються, зазначив Гуцуляк.

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Донбас, ООС, Обстріл.

Автор:

Телеграф
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