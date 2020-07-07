На Рівненщині місцева влада послабила карантинні обмеження

У Рівненській області комісія з ТЕЗ та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантину і дозволила відкрити фітнес-центри, творчі студії та частково дитсадки.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На Рівненщині послаблюють карантинні заходи у зв’язку з покращенням епідеміологічної ситуації. Так, в області дозволили роботу закладів фізкультури, спортивних залів, фітнес-центрів для проведення тренувань. Також можуть працювати творчі студії та відкриті майданчики музеїв. Щодо дитячих садочків, то епідеміологічна ситуація дозволяє відкрити заклади лише у 5-ти районах області», - йдеться у повідомленні.

Обов’язковою умовою відкриття закладів є суворе дотримання протиепідемічних заходів.

Головний санітарний лікар області Роман Сафонов зазначив, що загалом в області виявлення випадків інфікування COVID-19 складає 15,3%, динаміка зростання випадків інфікування – на рівні мінус 25%, завантаженість ліжок становить 33,6%. «Такі показники є нижчими від затверджених урядом норм. Це дозволяє дещо послабити обмежувальні заходи», - сказав він.

За його даними, нині найвища захворюваність на COVID-19 зараз спостерігається у Вараші, Дубно, Рівному, Рівненському, Рокитнівському, Здолбунівському, Гощанському та Березнівському районах.

За попередню добу на Рівненщині виявлено 38 нових хворих на COVID-19. Всього за час пандемії зафіксовано 4270 інфікувань. З них 305 дітей та 530 медичних працівників. Через ускладнення, викликані коронавірусом, зафіксовано 78 летальних випадків. Подолали коронавірус 2195 жителів області.

Як повідомлялося, загалом в Україні станом на ранок 7 липня підтверджено 49 607 випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 564 нові випадки.

В країні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто місцева влада може пом’якшувати чи посилювати обмежувальні заходи у залежності від епідемічної ситуації.