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У парку Партизанської слави в Києві відкрили Світловий пішохідний фонтан (Відео)
У парку Партизанської слави в Києві відкрили Світловий пішохідний фонтан (Відео)

У парку Партизанської слави в Києві відкрили Світловий пішохідний фонтан (Відео)

У парку Партизанської слави в Києві відкрили Світловий пішохідний фонтан (Відео)
Оновлено 16:56 Сьогодні Телеграф kyivcity.gov.ua
У регіонально-ландшафтному парку "Партизанська слава", розташованому в Дарницькому районі Києва між вулицями Тростянецькою і Славгородською відкрився Світловий пішохідний фонтан. Парк Партизанської слави - одна з небагатьох зелених зон столиці, яка виглядає відмінно, як взимку, так і влітку. Відвідувачі парку змогли перевірити і побачити його роботу.

Фонтан включає в себе певні програми, в рамках яких вода буде змінюватися за образом різних фігур. Вода бризкає не тільки знизу з землі, але і зверху у вигляді водоспаду з арок. Також увечері об'єкт підсвічується різними кольорами.

Відомо, що кожен бажаючий, натиснувши спеціальну сенсорну кнопку, може створити свою власну програму. Наприклад, хвилі з води, сходинки або інші візерунки.

Завдяки капремонту в парку упорядковують територію: встановлено більше 100 нових лав і 70 урн, завершено влаштування доріжок з ФЕМ, відремонтовано громадський туалет і бюветний комплекс, на дитячому майданчику завершать установку ігрових елементів і влаштують покриття на площі понад 600 кв. м

Це великий парк на лівому березі. Дуже багато сосен, які створюють приємний аромат. У ньому досить багато людей, але в зв'язку з розмірами ніхто один одному не заважає.

З 120 га території парку близько 100 зайняті зеленими насадженнями, ще близько 3,5 - водоймами і майже 10 - полянами для відпочинку і пікніків.

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Раніше повідомлялося, що в квітні-травні цього року в столиці відкриють після капітального ремонту п'ять парків: "Партизанська слава" (Дарницький район), другу чергу парку "Сирецький" (Шевченківський район), другу чергу парку на Троєщині (Деснянський район), "Совки" (Святошинський район) і "Лебединий" (Дарницький район). На відновлення і капремонт зелених зон в цьому році місто направить майже 500 млн грн.

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Все по темі:

Парк, Світловий пішохідний фонтан, Партизанська Слава.

Автор:

Телеграф
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