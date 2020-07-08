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Погода в Одесі: на місто насувається шторм

Погода в Одесі: на місто насувається шторм
11:45 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Сьогодні, 8 липня, в Одесі очікується штормова погода. Температура морської води опустилася на один градус. Про це повідомляє 048.ua.

Незважаючи на посилення антициклону Хабі, Південна Пальміра залишиться під впливом атмосферного фронту. Крім дощів з грозами, які пройшли вночі, фронт приніс також північно-західний штормовий вітер. Його шквальні пориви досягнуть 15-20 метрів в секунду.

На морі також очікується неспокійна ситуація. Хвилі піднялися до 1,2 метра у висоту і тільки після обіду почнуть потроху вщухати. Вода в морі стала прохолодніше. Температура опустилася до 25 градусів Цельсія.

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Спека під впливом таких метеорологічних явищ теж почне відступати. Стовпчик термометра різко опуститься вниз. А барометр відреагує зростанням на наближення антициклону.

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Погода, Шторм, Одеса.

Автор:

Телеграф
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