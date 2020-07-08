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Шмигаль: Гроші для постраждалих від пожеж на Луганщині виділять із резервного фонду

Шмигаль: Гроші для постраждалих від пожеж на Луганщині виділять із резервного фонду
14:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Кабінет Міністрів виділить суму, необхідну на ліквідацію наслідків та для компенсацій постраждалим внаслідок лісових пожеж у Луганській області. Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу.

«Ми маємо опрацювати і я сьогодні даю завдання місцевій владі, уряду підготувати попередній кошторис для термінового виділення коштів постраждалим сім'ям. Кошти у резервному фонді є, на завтра на засідання комісії ТЕБ та НС будемо мати повністю всі розрахунки, будемо мати всі прізвища постраждалих родин і відповідно будемо приймати рішення по виділення необхідної суми коштів всім, хто цього потребує», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що за передніми оцінками 30 будинків згоріло повністю.

Глава уряду висловив співчуття родинам загиблих внаслідок цих пожеж.

Як повідомлялося, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га.

Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 гектарів.

Поліція назвала три основні версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині

За попередньою інформацією Міністерства внутрішніх справ, загинули 7 осіб. Водночас вранці 8 липня у поліції Луганської області поінформували, що підтверджено загибель 4 громадян, місцезнаходження одного громадянина не встановлено. Евакуйовано 27 жителів, із них 22 дитини. За попередніми оцінками, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу. Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

До гасіння залучено 1 тис. 125 осіб та 201 одиниця техніки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Президент Володимир Зеленський 8 липня прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з цими масштабними лісовими.

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Луганщина, Пожежа, Шмигаль.

Автор:

Телеграф
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