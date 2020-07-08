В окупованому Криму проводять бойові навчання

В окупованому Криму стартували двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту Росії. По це повідомляє пресслужба Міноборони Росії.

“Військовослужбовці по черзі виконують завдання в наступі, обороні й при переході в контратаку, при цьому вони будуть вести бойові стрільби з усіх видів стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машин по мішенях, що імітує силу умовного противника. Для коригування вогню артилерійських підрозділів і ведення розвідки будуть активно застосовуватися безпілотні літальні апарати”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в цей час учасники навчань здійснюють марш з пункту постійної дислокації на полігон, під час якого відпрацьовують протидію диверсійно-розвідувальним групам умовного противника, відбиття ударів авіації та подолання умовного заражених отруйними речовинами ділянок місцевості.

“До навчання залучено близько 500 військовослужбовців з’єднання берегової оборони армійського корпусу ЧФ і понад 70 одиниць техніки, в тому числі танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-80 і БТР-82А”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, командувач Об‘єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що загрози вторгнення з боку РФ немає, але потрібно готуватись до будь-яких сценаріїв.