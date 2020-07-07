У МЗС назвали імена незаконно затриманих українців в окупованому Криму і висловили протест

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар російськими силовиками на території окупованого Криму. За інформацією дипломатів, за результатами обшуків були незаконно затримані щонайменше шість громадян України. Про це йдеться в заяві МЗС України.

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар російськими силовиками на території окупованого Криму. За інформацією дипломатів, за результатами обшуків були незаконно затримані щонайменше шість громадян України. Про це йдеться в заяві МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар, здійснених сьогодні російською окупаційною владою у різних районах АР Крим. За наявною інформацією, за результатами обшуків були незаконно затримані щонайменше шість громадян України – Еміль Зіядінов, Ісмет Ібрагімов, Алім Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Олександр Сізіков, Вадим Бектемиров, Муратов Зекирья", - повідомили у міністерстві.

Дипломати наголошують, що відповідні дії РФ є продовженням репресивних практик, спрямованих проти громадян України окупованого Криму, які прагнуть повною мірою реалізувати належні їм права людини та основні свободи.

"Те, що є нормою для України та інших демократичних держав, на території окупованого Криму розцінюється державою-окупантом як загроза та терористична діяльність", - підкреслили у міністерстві.

Крім того, як зазначили у МЗС, цілеспрямовані обшуки у будинках кримчан, які сповідують іслам, свідчать про переслідування за релігійною ознакою.

"Ми вимагаємо від РФ добросовісного виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань як держави-окупанта, що передбачає, зокрема, припинення репресій проти місцевого населення окупованого Кримського півострова", - наголосили у міністерстві, висловивши водночас подяку світовій спільноті за те, що протиправні дії РФ в окупованому Криму не залишаються поза її увагою.

"Закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати активно виступати на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилювати тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму", - сказано у заяві.

Як повідомлялося, з 4 години ранку вівторка на території окупованого Криму у будинках кримських татар проводили обшуки російські силовики.

За даними "Кримської солідарності", у ході обшуків затримали 6 людей. Також повідомлялося, що обшуки у вівторок в окупованому Криму проводять у "справі Хізб ут-Тахрір".

У Міністерстві закордонних справ України не виключають, що 6 затриманим в окупованому Криму може загрожувати звинувачення у тероризмі.

Також сьогодні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків у чотирьох районах окупованого Криму.