Скачать
Четвер, 09.07.2020
Голод унаслідок пандемії може вбити більше людей, ніж коронавірус
Голод унаслідок пандемії може вбити більше людей, ніж коронавірус
В Україну повертається спека
В Україну повертається спека
Владислав Шарай став найкращим бомбардиром Кубка України-2019/20
Владислав Шарай став найкращим бомбардиром Кубка України-2019/20
Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота
Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота

Таксист Uber став винуватцем ДТП: постраждала пасажирка

Таксист Uber став винуватцем ДТП: постраждала пасажирка
16:49 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Випадок трапився у Києві у ніч на 8 липня. Про це повідомила сама потерпіла на особистій сторінці у Facebook.

ДТП столося внаслідок того, що водій пропустив поворот на кільцевій і вирішив здати назад при увімкненій аварійці, щоб все не об’їжджати. Унаслідок того, що водій здавав назад у нього втаранилось інше авто. Пасажирка декілька разів вдарилась головою об вікно і втратила свідомість. Із місця ДТП її забрал швидка. Вона зазначила, що все обійшлось без ускладнень.

Пізніше подруга потерпілої у Facebook написала, що водій скасував виклик у додатку, а компанія ігнорує звернення щодо цієї ситуації. 

В Одеській області водій елітного авто на смерть збив 10-річну дівчинку

"Спроби комунікувати з Uber - марні. Уся доступна комунікація - через додаток. Але скарги через додаток вони ігнорують. Я вирішила втрутитись і надіслати їм журналістський запит. Шукаю куди - контактів керівництва ніде немає. На гарячій лінії кажуть, що вони спілкуються лише з водіями, із журналістами - не уповноважені, і прес-служби у них буцімто немає, тому порадили їхати в офіс і питати там", - пише подруга потерпілої у Facebook Наталія Шумак.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ДТП, Такси, Uber, Київ.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вчені стверджують, що вино покращує розумові здібності
02 Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом
03 MARUV блиснула голими сідницями в спокусливому боді
04 Зеленський привітав першу породіллю в Чернівецькому перинатальному центрі
05 Зеленський анонсував “Велике будівництво” 2.0 (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У МОЗ розповіли, що потрібно робити після повернення з країн &quot;червоної&quot; зони
У МОЗ розповіли, що потрібно робити після повернення з країн "червоної" зони
Президент приймає пропозиції щодо кандидатур &quot;аграрного&quot; міністра
Президент приймає пропозиції щодо кандидатур "аграрного" міністра
Прем’єр Кот-д'Івуару Кулібалі помер після засідання кабміну
Прем’єр Кот-д'Івуару Кулібалі помер після засідання кабміну
Переможниця шоу &quot;Холостяк&quot; Даша Ульянова знайшла бойфренда старшого на 20 років
Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова знайшла бойфренда старшого на 20 років
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся