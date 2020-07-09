Таксист Uber став винуватцем ДТП: постраждала пасажирка

Випадок трапився у Києві у ніч на 8 липня. Про це повідомила сама потерпіла на особистій сторінці у Facebook.

ДТП столося внаслідок того, що водій пропустив поворот на кільцевій і вирішив здати назад при увімкненій аварійці, щоб все не об’їжджати. Унаслідок того, що водій здавав назад у нього втаранилось інше авто. Пасажирка декілька разів вдарилась головою об вікно і втратила свідомість. Із місця ДТП її забрал швидка. Вона зазначила, що все обійшлось без ускладнень.

Пізніше подруга потерпілої у Facebook написала, що водій скасував виклик у додатку, а компанія ігнорує звернення щодо цієї ситуації.

"Спроби комунікувати з Uber - марні. Уся доступна комунікація - через додаток. Але скарги через додаток вони ігнорують. Я вирішила втрутитись і надіслати їм журналістський запит. Шукаю куди - контактів керівництва ніде немає. На гарячій лінії кажуть, що вони спілкуються лише з водіями, із журналістами - не уповноважені, і прес-служби у них буцімто немає, тому порадили їхати в офіс і питати там", - пише подруга потерпілої у Facebook Наталія Шумак.