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Маштабна ДТП у Дніпрі: 2 особи загинули (Відео)

Маштабна ДТП у Дніпрі: 2 особи загинули (Відео)
07:45 Сьогодні Телеграф dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua
.У Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 2 людини та ще 3 постраждало, пише Управління ДСНС у Дніпрі та Дніпропетровській області.

9-го липня о 22:58 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась на вулиці Полтавське шосе Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, люди затиснуті всередині пошкоджених автівок та потребують допомоги.

За викликом було направлено чергове відділення 3-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та відділення державного воєнізованого гірничорятувального загону.

“По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля „MAN“, легкового автомобіля „Ford Focus“ та вантажного мікроавтобусу „Volkswagen Crafter“. На момент прибуття рятувальників в пошкодженому транспортному засобі знаходилось заблоковане тіло пасажира автомобіля „Ford Focus“, чоловічої статі 1966 року народження, яке було деблоковано надзвичайниками з понівеченої автівки. Тіло жіночої статі 1988 року народження, свідки дістали з транспортного засобу „Ford Focus“ до прибуття аварійно-рятувального підрозділу. Працівниками швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до Дніпровської міської клінічної лікарні № 6 пасажира, водія автомобіля „Volkswagen Crafter“ (пасажир − 1993 року народження, водій — 1994 року народження), та водія легковика „Ford Focus“ 1989 року народження”, — зазначили у ДСНС.

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“Рятувальники здійснили відключення елементів живлення транспортних засобів, для запобігання виникнення пожежі,та здійснили змив з проїжджої частини розлитих паливно-мастильних матеріалів. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи”, — додали у пресслужбі.

До надання допомоги залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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ДТП, ДСНС, Днипро.

Автор:

Телеграф
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