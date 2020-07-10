За півроку в Україну понад 300 разів намагалися ввести наркотики

Держмитслужба виявила порушень більше, ніж на мільярд гривень. Про це повідомили в прес-службі Митної служби.

Державна митна служба України в січні-червні 2020 року виявила понад 7,2 тисяч порушень митних правил, вартість предметів правопорушень становила близько 1,16 млрд грн.

Зокрема, за вказаний період працівники митниці виявили 303 факти незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів і психотропних речовин, а також попередили 390 спроб незаконного переміщення тютюнових виробів та вилучили з незаконного обігу 22,2 млн штук цигарок, вартість яких за цінами внутрішнього ринку, становить 12 млн грн.

"Найрезонанснішим випадком стало виявлення Закарпатською митницею спроби ввезення з приховуванням від митного контролю мобільних телефонів, планшетів та інших пристроїв на загальну суму понад 93 млн грн", - наголошується в повідомленні.

Державна митна служба України в січні-березні 2020 року виявила понад 5 тисяч порушень митних правил, вартість предметів правопорушень склала 554,6 млн грн.

17 червня 2020 року Кабінет міністрів розширив за рахунок посадових осіб Державної митної служби України перелік професій, представникам яких покладено доплату до заробітної плати на термін дії карантину щодо протидії розповсюдження COVID-19 і протягом 30 днів з дня його скасування.