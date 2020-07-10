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П'ятниця, 10.07.2020
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На Прикарпатті завершують відновлення залізничних колій

На Прикарпатті завершують відновлення залізничних колій
19:17 Сьогодні Телеграф УНН unsplash
Залізничники завершують відновлення колій на Івано-Франківщині, які пошкодились внаслідок повені. Від повені найбільше постраждав 224-й кілометр перегону Заболотів — Видинів, внаслідок чого призупинили рух поїздів та вантажні перевезення з Румунією. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

“Залізничники завершують відновлення колій на Івано-Франківщині, пошкоджених внаслідок повені. Наразі на перегоні Заболотів — Видинів, який постраждав найбільше, проводиться капітальний ремонт 8 кілометрів колій”, - сказав виконуючий обов’язки голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.

Він зазначив, що в екстрених ситуаціях залізничники працюють швидко та якісно і крок за кроком відновлюють всі залізничні колії на заході України, що були пошкоджені внаслідок повені.

“Через повені найбільше постраждав 224-й кілометр перегону Заболотів — Видинів, що на Івано-Франківщині”, - повідомили у пресслужбі, зі слів Івана Юрика.

За його словами, менш ніж на добу тут було призупинено рух поїздів та відновлено зруйнованих вщент 150 метрів колій.

“Це були критичні метри, які призупинили вантажні перевезення з Румунією. Наразі на ділянці триває капітальний ремонт 8 кілометрів колій, які теж були пошкоджені стихією”, - зазначив Іван Юрик.

Він додав, що роботи проводяться вдень, а вночі пропускаються вантажні поїзди.

З самого ранку на мостах Києва утворилися затори

“До кінця наступного тижня завершимо. Основний план заходів для укріплення найбільш небезпечних ділянок на заході України теж окреслили. Щиро дякую залізничникам за самовіддану роботу”, - сказав Іван Юрик.

Нагадаємо, негода на заході України завдала збитків інфраструктурі на 234 млн грн.

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Укрзалізниця.

Автор:

Телеграф
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