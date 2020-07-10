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П'ятниця, 10.07.2020
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На базі відпочинку на Херсонщині зафіксовано перший випадок COVID-19

На базі відпочинку на Херсонщині зафіксовано перший випадок COVID-19
19:27 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина unsplash
У Генічеському районі Херсонської області на базі відпочинку виявили захворювання на COVID-19 у 26-річного чоловіка, повідомив голова обласної державної адміністрації (ОДА) Юрій Гусєв. У Генічеському районі Херсонської області на базі відпочинку виявили захворювання на COVID-19 у 26-річного чоловіка, повідомив голова обласної державної адміністрації (ОДА) Юрій Гусєв.

"Сьогодні на одній із баз відпочинку у селі Стрілковому, що в Генічеському районі, зафіксовано перший випадок захворювання на COVID-19. Це чоловік 26 років. Його виявили за результатами планового ПЛР-тестування обслуговуючого персоналу закладів, що надають послуги з розміщення в курортних районах області", - написав Гусєв на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

Голова ОДА додав, що наразі хворого госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні, симптомів наявності коронавірусу у нього немає, стан задовільний.

"На момент виявлення інфікованого на базі відпочинку перебували 165 осіб. Всі вони перебувають на самоізоляції в закладі під постійним медико-санітарним наглядом. Наразі працюють медпрацівники і здійснюється забір біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження", - зазначив він.

За словами Гусєва, ця ситуація оперативно відпрацьовується, щоб не допустити поширення вірусу. "Відповідні профільні служби були готові до такого розвитку подій. Обласна влада докладає зусиль, щоб Херсонська область залишалася безпечною", - розповів голова ОДА.

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Як повідомлялося, в Херсонській області станом на ранок п'ятниці виявили два нових випадки захворювання, випадків одужання та смерті не зафіксовано, наразі хворіють 16 осіб.

Загалом в Україні станом на ранок п'ятниці, 10 липня, виявлено 819 нових випадків інфікування коронавірусом, 18 раніше захворілих на COVID-19 осіб померли, 1 016 одужали, що стало рекордним показником із початку пандемії. На сьогодні хворіє 25 898 осіб, що на 215 менше, ніж днем раніше.

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Херсонщина, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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