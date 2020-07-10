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П'ятниця, 10.07.2020
Родини загиблих у лісових пожежах отримають 200 тис. грн допомоги
Родини загиблих у лісових пожежах отримають 200 тис. грн допомоги
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Родини загиблих у лісових пожежах отримають 200 тис. грн допомоги

Родини загиблих у лісових пожежах отримають 200 тис. грн допомоги
21:42 Сьогодні Телеграф УНН dsns.gov.ua
Родини загиблих під час лісових пожеж в Луганській області отримають 200 тисяч грн допомоги. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” сказав голова Луганської ОДА Сергій Гайда, передає кореспондент УНН.

“Ми чітко розуміємо, що на наступному тижні, десь до середини тижня у нас будуть кошти виділені Кабміном. Це по 300 тисяч (грн — ред.) кожному, у кого повністю знищений дім, по 50 тисяч (грн — ред.) на ремонт тих будинків, які частково постраждали від вогню, по 20 тисяч (грн — ред) людям, які постраждали та 200 тисяч (грн — ред.) родинам загиблих пяти людей”, — сказав Гайда.

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Нагадаємо, державна комісія ТЕБ та НС під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ухвалила низку заходів щодо ліквідації наслідків масштабних лісових пожеж на Луганщині, зокрема, визначивши суми компенсацій постраждалим — аналогічні до тих, які отримали постраждалі внаслідок повені на заході України.

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Все по темі:

Луганщина, Пожежі.

Автор:

Телеграф
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