Родини загиблих у лісових пожежах отримають 200 тис. грн допомоги

Родини загиблих під час лісових пожеж в Луганській області отримають 200 тисяч грн допомоги. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” сказав голова Луганської ОДА Сергій Гайда, передає кореспондент УНН.

“Ми чітко розуміємо, що на наступному тижні, десь до середини тижня у нас будуть кошти виділені Кабміном. Це по 300 тисяч (грн — ред.) кожному, у кого повністю знищений дім, по 50 тисяч (грн — ред.) на ремонт тих будинків, які частково постраждали від вогню, по 20 тисяч (грн — ред) людям, які постраждали та 200 тисяч (грн — ред.) родинам загиблих пяти людей”, — сказав Гайда.

Нагадаємо, державна комісія ТЕБ та НС під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ухвалила низку заходів щодо ліквідації наслідків масштабних лісових пожеж на Луганщині, зокрема, визначивши суми компенсацій постраждалим — аналогічні до тих, які отримали постраждалі внаслідок повені на заході України.