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У Києві цьогоріч оновлять понад 760 прибудинкових територій

У Києві цьогоріч оновлять понад 760 прибудинкових територій
08:46 Сьогодні Телеграф Укринформ kmr.gov.ua
У Києві цього року планують оновити понад 760 прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у районах столиці. Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Велику програму ремонту дворів у всіх районах ми розпочали ще минулого року та оновили 827 дворів, які не бачили ремонту по 40-50 років. Якщо минулого року роботи здійснювали переважно у невеликих дворах та проїздах, то тепер увагу приділили територіям площею понад тисячу квадратних метрів. Це наймасштабніше оновлення дворів за останні десятиріччя", - підкреслив він.

За словами очільника міста, майже на 200 об’єктах роботи вже завершили. Ще понад 200 об’єктів знаходяться на фінальній стадії. Тривають роботи й в інших дворах та проїздах.

Кличко також показав відео про те, як відремонтували двори та проїзди в старій Дарниці. Зокрема, на вулицях Заслонова і Севастопольській, Пасхаліна та Вересневій.

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Він повідомив, що тривають підготовчі роботи до чистового асфальтування Шулявського шляхопроводу. Там найближчими днями мають облаштувати верхній шар асфальто-бетонного покриття.

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Київ, Столиця.

Автор:

Телеграф
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