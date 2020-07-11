У Києві цьогоріч оновлять понад 760 прибудинкових територій

У Києві цього року планують оновити понад 760 прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у районах столиці. Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Велику програму ремонту дворів у всіх районах ми розпочали ще минулого року та оновили 827 дворів, які не бачили ремонту по 40-50 років. Якщо минулого року роботи здійснювали переважно у невеликих дворах та проїздах, то тепер увагу приділили територіям площею понад тисячу квадратних метрів. Це наймасштабніше оновлення дворів за останні десятиріччя", - підкреслив він.

За словами очільника міста, майже на 200 об’єктах роботи вже завершили. Ще понад 200 об’єктів знаходяться на фінальній стадії. Тривають роботи й в інших дворах та проїздах.

Кличко також показав відео про те, як відремонтували двори та проїзди в старій Дарниці. Зокрема, на вулицях Заслонова і Севастопольській, Пасхаліна та Вересневій.

Він повідомив, що тривають підготовчі роботи до чистового асфальтування Шулявського шляхопроводу. Там найближчими днями мають облаштувати верхній шар асфальто-бетонного покриття.