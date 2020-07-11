Росіянин на кордоні з Україною пропонував хабар - ДПСУ

У пункті пропуску «Гоптівка» Харківського прикордонного загону 31-річний громадянин Російської Федерації намагався підкупити посадовця Держприкордонслужби. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Кілька днів тому росіянин приїхав на український кордон з метою вирішити у незаконний спосіб проблему двох своїх співвітчизників, яким в’їзд в Україну заборонений. Іноземець пообіцяв 400 доларів США прикордоннику, якщо той зніме заборону в’їзду для вищезгаданих громадян РФ», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, про дії іноземця прикордонник поінформував представників компетентних органів, які розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

«Сьогодні росіянин знову прибув в український пункт пропуску. Він приніс обіцяні кошти та сподівався отримати бажану «послугу». Натомість хабародавця, після надання ним неправомірної вигоди, затримали співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Харківському прикордонному загону спільно з представниками Національної поліції», - підкреслили в ДПСУ.