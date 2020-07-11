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Субота, 11.07.2020
Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі у лісах Луганщини
Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі у лісах Луганщини
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Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі у лісах Луганщини

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі у лісах Луганщини
11:30 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина dsns.gov.ua
У Новоайдарському районі Луганської області рятувальники продовжують ліквідацію лісової пожежі, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 07:00 11 липня 2020 р. відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки і деревини (22 між 27 і 35, 84 квартали Борівського і Піщаного лісництв)", – йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС в суботу вранці.

Загалом до ліквідації пожежі залучено 720 осіб та 198 одиниць техніки, з них від ДСНС — 535 людей особового складу та 106 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Як повідомлялося, 6 липня об 11:42 поблизу сіл Осколонівка та Капітанове Новоайдарського району Луганської області виникла пожежа.

Через сильний вітер (до 25 м/с) і високу температуру повітря (+38 °С) виникли нові осередки, які поширилися з лісу на житловий сектор Смолянинового і садовий кооператив "Вовче озеро". Орієнтовна площа пожежі становить 5 тис. га.

Загалом вогонь знищив 24 та пошкодив 35 житлових будинків, надано допомогу 43 постраждалим. У лікарні Сєвєродонецька госпіталізовано 7 осіб, Новоайдара – 7 осіб. П'ять осіб загинули.

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Правоохоронці розглядають три основні версії загоряння в лісах Новоайдарського району Луганської області: вплив аномально високої температури повітря і погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою, умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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Все по темі:

Луганщина, ДСНС, Пожежі.

Автор:

Телеграф
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