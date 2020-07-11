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Кінотеатри Харкова відкрили, попри погіршення ситуації з COVID-19

Кінотеатри Харкова відкрили, попри погіршення ситуації з COVID-19
13:10 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash
При цьому в місті заборонили роботу закладів після 23:00. Про це повідомили в прес-службі Харківської міськради.

У Харкові дозволили відновити роботу кінотеатрів. При цьому останнім часом у місті фіксують погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

Рішення про відновлення роботи кінотеатрів було ухвалено міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 липня. Також комісія заборонила роботу розважальних закладів Харкова після 23:00.

При цьому, як зазначили у міськраді, з 2 по 8 липня в місті погіршилася епідеміологічна ситуація - коронавірусом захворіла 271 особа, що становить 87,4% від загального числа хворих в регіоні.

"У зв'язку з цим комісія ухвалила рішення про заборону роботи розважальних закладів після 23:00. Відвідування кінотеатрів дозволено за умови дотримання безпечної дистанції між глядачами і наявності у них захисних масок. Крім того, обов'язково в установах повинна проводитись дезинфекція", - повідомили в міськраді.

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 800 нових випадків коронавірусу, при цьому загальне число хворих наближається до 53 тисяч.

Станом на 10 липня, Харківська область не була готова до ослаблення карантину.

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Харків, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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