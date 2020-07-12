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Під Києвом закрили клуб за порушення карантину

Під Києвом закрили клуб за порушення карантину
10:54 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash
Працівники поліції склали два адміністративних протоколи відносно адміністратора нічного клубу. Як повідомляється на сайті Нацполіції Київської області, порушення роботи нічного клубу поліцейські виявили під час профілактичного рейду.

У селищі Козин на Київщині розважальний заклад продовжував роботу після 22 години, а персонал та понад півтисячі відвідувачів знаходились без засобів індивідуального захисту. Роботу закладу припинили правоохоронці.

Наголошується, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, поліцейські Київщини проводять перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання ними встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину.  

Працівники поліції склали два адміністративних протоколи відносно адміністратора нічного клубу за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення – порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством.  

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Санкція ст. 44-3 КУпАП передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 тисяч до 34 тисячі гривень  і на посадових осіб - від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що через карантин українці стали вдаватися до внутрішнього туризму. Так, на вихідних українці масово поїхали на море, тому на трасах утворилися величезні затори.

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Все по темі:

Київ, Коронавірус, Нічні клуби.

Автор:

Телеграф
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