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Пандемія COVID-19: Полтава може пожертвувати Сорочинським ярмарком

Пандемія COVID-19: Полтава може пожертвувати Сорочинським ярмарком
13:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Відкриття Сорочинського ярмарку може становити загрозу здоров'ю жителів Полтавщини. Таку думку висловив на брифінгу перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін, інформує сайт Полтавської ОДА.

"Не можу сказати – буде ярмарок чи ні? Щотижня проводимо засідання регіональної комісії ТЕБ і НС, на який ухвалюємо рішення щодо ситуації з коронавірусом. Моє особисте бачення – проведення заходу несе велику загрозу здоров’ю жителів регіону. У нас немає внутрішньообласного розповсюдження інфекції. А на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів. Тож є певні ризики", - заявив Лунін.

За інформацією місцевих чиновників, нині Полтавщина відповідає всім показникам послаблення карантинних обмежень: завантаженість ліжок: 0,88%, рівень охоплення тестуванням – 41,260 на 100 тисяч, відсотки виявлення – 0,74%.

За минулу добу на Полтавщині зафіксовано 3 нові випадки COVID-19 – по одному у Полтавському та Чутівському районах і Кременчуці. За останній місяць хворобу виявили у 54 жителів області.

Загалом із початку карантину у Полтавській області діагностовано 331 випадок інфікування. Сьогодні продовжують лікування 27 осіб. Серед них немає важких пацієнтів.

Які регіони не готові до послаблення карантину: відповідь МОЗ

"Переважно протягом цього місяця коронавірус нам завозили з інших областей або навіть країн. Для прикладу: із Харкова – 3 випадки, із Києва – 21 випадок, по одному з Африки і Росії. Нині Полтавщина – у п’ятірці областей з найменшою кількістю хворих. Говорити про посилення карантину поки зарано. Але все буде залежати від поведінки кожного з нас", – сказав Лунін.

Нині створено комісію за участю керівників міст та нацполіції щодо посилення контролю та перевірки транспорту. Крім того, активно перевіряють курортні заклади на дотримання карантинних заходів. Лунін додав, що всі заклади харчування, дискотеки, караоке мають працювати до 22-ї години.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 липня в Україні кількість випадків COVID-19 становить 53 521, за минулу добу виявлено 678 інфікованих. Одужали 26 118 пацієнтів, продовжують хворіти 26020 осіб, померли - 1383.

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Все по темі:

Полтава, Карантин, Сорочинский ярмарок, Covid-19, Полтавська ОДА.

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Телеграф
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