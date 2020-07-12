Нічний шквал повалив дерева та знеструмив села на Рівненщині

На Рівненщині рятувальники ліквідують наслідки нічної грози та шквального вітру. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в області.

«В ніч з 11-12 липня через несприятливі погодні умови (шквали, грози, пориви вітру 15 - 20 м/с), що пройшли територією Рівненської області від електропостачання відключено 28 населених пунктів, 153 трансформаторних підстанцій, 8 ЛЕП 10кВ. Рятувальники надають допомогу постраждалим», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що найбільше постраждали Корецький та Березнівський райони, де без електроенергії залишилось відповідно 9 та 8 сіл.

Сьогодні рятувальники продовжують відкачування води з низки приватних господарств, звільняють окремі ділянки доріг від повалених дерев.

Жертв та постраждалих через негоду серед населення немає.