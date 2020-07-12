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Неділя, 12.07.2020
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Грози та поривчастий вітер у столиці продовжуватимуться до кінця доби

Грози та поривчастий вітер у столиці продовжуватимуться до кінця доби
18:41 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Грози та шквали 15-20 м/с у столиці утримаються до кінця доби 12 липня та вночі 13 липня. Про це повідомляє Укргідрометцентру.

Фахівці закликали дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Фахівці нагадують, що під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.

На Донеччині постраждав чоловік, який намагався загасити траву

“На природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе), у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна: ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103”, нагадала міська влада.

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Все по темі:

Укргидрометцентр, Дощі, Вітер, Грози.

Автор:

Телеграф
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