В Україні вже зібрали 6,3 мільйона тонн зерна

Збирання зернових культур в Україні розпочали майже усі регіони, у Херсонській та Миколаївській області вже намолотили по 1 млн тонн.

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Станом на 9 липня аграрії майже всіх областей України приступили до збирання зернових та зернобобових культур. Загалом, вже намолочено 6 340 тис. тонн зерна з площі 1 934 тис. га (13% до прогнозу)", - йдеться у повідомленні.

За тиждень сільгоспвиробники зібрали 5 085 тис. тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку.

За звітній період намолочено: пшениці – 2,92 млн тонн з площі 918 тис. га (14%); ячменю – 3,03 млн т з площі 870 тис. га (38%); гороху – 158 тис. т з площі 84 тис. га (36%);

Крім того, ріпаку зібрано 3,85 тис. т з площі 2,49 тис. га.

Лідерами за обсягами збору врожаю від початку збиральної кампанії є Херсонська обл. (1,407 млн т з площі 394 тис. га), Миколаївська обл. (1,313 млн т з площі 451 тис. га). Дніпропетровська обл. (0,91 млн т з площі 261 тис. га), Запорізька обл. (0,88 млн га з площі 239 тис. га).

Як повідомлялося, 2019/2020 маркетингового року в Україні вирощено більш як 98 млн т зернових та олійних культур.

Українська зернова асоціація прогнозує врожай 2020/2021 МР на рівні минулорічного - обсягом 98 млн т. При цьому, експорт зернових та олійних може збільшитися з 57,2 млн т до 58,5 млн т.