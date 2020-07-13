Погода Київ: у місті стане прохолодніше, а вночі йтимуть дощі

У понеділок, 13 липня, в Києві похолодає, і буде хмарно весь день. Температура повітря підніметься всього до 19 градусів.

13 липня в Києві буде хмарна погода, вночі піде дощ. Температура повітря протягом дня підніметься до 19 ° C. Вночі опуститься до 12 ° C. Про це інформують дані Українського гідрометцентру та сайту sinoptik.ua.

У Києві протягом усього дня буде стояти хмарна погода. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчитися.

За даними сайту sinoptik.ua, у цей день відзначається собор святих славних і всехвальних 12 апостолів: Петра, Андрія, Якова, сина Якова, Івана, Пилипа, Варфоломія, Хоми, Матвія, Якова Алфієвого, Іуди Якова, Симона Зилота і Матфія. Наші предки прислухатися до зозулі: якщо вона продовжує кувати - літо буде хороше і довге.