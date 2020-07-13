Шторм, дощі і похолодання: погода в Одесі на тиждень

Погоду в Одесі на цьому тижні будуть визначати атмосферні фронти і антициклони. Очікується похолодання, дощі і шторм. Про це повідомляє сайт міста Одеси 048.ua.

Перші дні Південна Пальміра буде під впливом атмосферного фронту. У місті зіткнулися теплі повітряні маси зі сходу і більш прохолодні з боку заходу. Таке зіткнення привело до різкої зміни метеорологічної обстановки. В Одесі піднявся північний шквальний вітер. Більш активним він буде на початку тижня, а після вщухне і стане помірним.

Опади очікуються на початку і в кінці тижня. Весь інший час пройде без дощів, але з мінливою хмарністю.

Протистояння повітряних мас закінчаться відступом спеки. У місті встановиться тепла температура повітря, яка протримається всі сім днів.