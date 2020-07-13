Скачать
Понеділок, 13.07.2020
Погода Київ: у місті стане прохолодніше, а вночі йтимуть дощі
Погода Київ: у місті стане прохолодніше, а вночі йтимуть дощі
Президент присвоїв загиблому на Донбасі Тарасу Матвіїву звання Героя України
Президент присвоїв загиблому на Донбасі Тарасу Матвіїву звання Героя України
Перший у світі: 35 років тому Сергій Бубка подолав 6 метрів у стрибках з жердиною
Перший у світі: 35 років тому Сергій Бубка подолав 6 метрів у стрибках з жердиною
Jerry Heil подала до суду на співака-початківця за нецензурну лексику на свою адресу
Jerry Heil подала до суду на співака-початківця за нецензурну лексику на свою адресу

Шторм, дощі і похолодання: погода в Одесі на тиждень

Шторм, дощі і похолодання: погода в Одесі на тиждень
15:23 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Погоду в Одесі на цьому тижні будуть визначати атмосферні фронти і антициклони. Очікується похолодання, дощі і шторм. Про це повідомляє сайт міста Одеси 048.ua.

Перші дні Південна Пальміра буде під впливом атмосферного фронту. У місті зіткнулися теплі повітряні маси зі сходу і більш прохолодні з боку заходу. Таке зіткнення привело до різкої зміни метеорологічної обстановки. В Одесі піднявся північний шквальний вітер. Більш активним він буде на початку тижня, а після вщухне і стане помірним.

Опади очікуються на початку і в кінці тижня. Весь інший час пройде без дощів, але з мінливою хмарністю.

Протистояння повітряних мас закінчаться відступом спеки. У місті встановиться тепла температура повітря, яка протримається всі сім днів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується штормова погода. Самий пік стихій доведеться на вечір. Шквальні пориви північного вітру досягнуть 17-20 метрів в секунду. Хвилі піднімуться до 1 метра у висоту. Весь день прогнозується хмарна погода. Дощі закінчаться після обіду. Температура повітря різко впаде.

Температура: +19 +23 С

Тиск: 754-755 мм

Вологість: 70-34%

Вітер: 10,2-7,4 м / с

Мінлива хмарність, дощ, гроза.

Погода Київ: у місті стане прохолодніше, а вночі йтимуть дощі

Завтра погода в Одесі буде сонячною і без опадів. Вітер також трохи заспокоїться, але залишиться штормовим. Пориви досягнутий 13-15 метрів в секунду. Висота хвиль опуститься з 1 до 0,3 метрів. Температура повітря трохи підніметься.

Температура: +19 +25 С

Тиск: 756-755 мм

Вологість: 54-20%

Вітер: 7,3-4,5 м / с

Очікується ясна погода.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Погода, Шторм, Одеса, Дощ.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Даша Ульянова емоційно відреагувала на проєкт "Холостячка"
02 Челсі готовий заплатити 70 млн євро плюс бонуси за Хаверца
03 ВООЗ повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу за добу
04 Індійська модель Айшварія Рай підхопила Covid-19
05 Влада Судану заборонила жіноче обрізання і покарання батогом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чернівці пом’якшують карантин і запускають транспорт
Чернівці пом’якшують карантин і запускають транспорт
Індія передала Україні 50 тисяч капсул препарату для лікування COVID-19
Індія передала Україні 50 тисяч капсул препарату для лікування COVID-19
У Болгарії тривають протести: вимагають відставки уряду
У Болгарії тривають протести: вимагають відставки уряду
Катя Осадча відправилася в Одесу (Фото)
Катя Осадча відправилася в Одесу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся