Шторм, дощі і похолодання: погода в Одесі на тиждень

Перші дні Південна Пальміра буде під впливом атмосферного фронту. У місті зіткнулися теплі повітряні маси зі сходу і більш прохолодні з боку заходу. Таке зіткнення привело до різкої зміни метеорологічної обстановки. В Одесі піднявся північний шквальний вітер. Більш активним він буде на початку тижня, а після вщухне і стане помірним.
Опади очікуються на початку і в кінці тижня. Весь інший час пройде без дощів, але з мінливою хмарністю.
Протистояння повітряних мас закінчаться відступом спеки. У місті встановиться тепла температура повітря, яка протримається всі сім днів.
Сьогодні в Одесі очікується штормова погода. Самий пік стихій доведеться на вечір. Шквальні пориви північного вітру досягнуть 17-20 метрів в секунду. Хвилі піднімуться до 1 метра у висоту. Весь день прогнозується хмарна погода. Дощі закінчаться після обіду. Температура повітря різко впаде.
Температура: +19 +23 С
Тиск: 754-755 мм
Вологість: 70-34%
Вітер: 10,2-7,4 м / с
Мінлива хмарність, дощ, гроза.
Завтра погода в Одесі буде сонячною і без опадів. Вітер також трохи заспокоїться, але залишиться штормовим. Пориви досягнутий 13-15 метрів в секунду. Висота хвиль опуститься з 1 до 0,3 метрів. Температура повітря трохи підніметься.
Температура: +19 +25 С
Тиск: 756-755 мм
Вологість: 54-20%
Вітер: 7,3-4,5 м / с
Очікується ясна погода.