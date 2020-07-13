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Понеділок, 13.07.2020
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На Львівщині розпочнуть працювати дитячі садки

На Львівщині розпочнуть працювати дитячі садки
20:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
У місті ухвалили рішення частково послабити карантинні обмеження, зокрема, відновити роботу дошкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів.

"Цифри інфікування льв’ян, у порівнянні з даними за минулий тиждень, помітно зменшилися. Тож це дозволило сьогодні ще послабити обмежувальні заходи", - зауважив голова ОДА Максим Козицький.

Згідно із рішенням комісії, частково послабили карантинні заходи на території області, дозволили діяльність закладів культури з наповненістю понад 50 відсотків стаціонарних розміщених місць для сидіння. Комісія встановила роботу розважальних закладів (нічних клубів), а також ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо, закладів культури. А ось роботу кінотеатрів та театрів поки ще не відновлюють.

Таке рішення обласні чиновники пояснили тим, що Львівська область перестала бути регіоном із значним поширенням CОVID-19 та, відповідно до постанови уряду, підпадає під критерії послаблення карантину. Водночас є певні побоювання щодо роботи кінотеатрів та театрів.

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Як повідомив заступник голови ЛОДА Іван Собко за підсумками комісії, в області дозволили роботу дитсадків не залежно від форми власності. Дозволено відновити роботу інклюзивно-ресурсних центрів. Робота закладів громадського харчування та розважальних закладів залишається обмеженою у часі до 23:00.

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Карантин, Львівщина, Дитсадок.

Автор:

Телеграф
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