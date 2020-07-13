Під час евакуації окупанти вбили українського військового медика

Під час евакуації тіла загиблого військового окупанти вчинили обстріл внаслідок якого було вбито медика.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Російсько-окупаційні війська вкотре порушили усі моральні та гуманітарні норми і обстріляли трьох військовослужбовців, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого українського героя, котрий сьогодні, 13 липня, загинув підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, отримавши підтвердження режиму «Тиша» група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого декілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один – отримав бойове травмування.

«Підступне вбивство медика, на якому були усі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні підрозділи навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм», - наголошують у штабі ООС.

Наразі тіла загиблих та поранений воїн знаходяться на місці обстрілу. Тривають переговори з СММ ОБСЄ щодо їх евакуації.