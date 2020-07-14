Харківська трагедія: жінка задушила сина і наклала на себе руки

У Харкові розслідують смерть жінки та дитини: попередньо, жінка задушила свого 10-річного сина, після чого вкоротила собі віку. Вона залишила передсмертну записку. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківської області.

Так, інформація про подію у будинку по провулку Тбіліському надійшла до Новобаварського відділу поліції 13 липня близько 20:10.

"Попередньо, 37-річна жінка задушила свого сина. Після цього вона порізала собі вени та померла від втрати крові. В ході огляду приміщення виявлено передсмертну записку, яку залишила загибла", - повідомили в поліції, додатково вказавши, що дитині 10 років.

Інформацію зареєстрували у Єдиному обліку заяв і повідомлень. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

"Огляд місця події триває, з'ясовуються усі обставини", - додали у поліції.