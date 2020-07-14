Харківська трагедія: жінка задушила сина і наклала на себе руки

Так, інформація про подію у будинку по провулку Тбіліському надійшла до Новобаварського відділу поліції 13 липня близько 20:10.
"Попередньо, 37-річна жінка задушила свого сина. Після цього вона порізала собі вени та померла від втрати крові. В ході огляду приміщення виявлено передсмертну записку, яку залишила загибла", - повідомили в поліції, додатково вказавши, що дитині 10 років.
Інформацію зареєстрували у Єдиному обліку заяв і повідомлень. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
"Огляд місця події триває, з'ясовуються усі обставини", - додали у поліції.