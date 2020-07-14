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У зоні бойових дій троє українських військових загинуло, двоє поранені

У зоні бойових дій троє українських військових загинуло, двоє поранені
11:40 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
За минулу добу внаслідок 18 обстрілів з боку російських найманців на Донбасі загинуло троє українських військовослужбовців, один отримав поранення, ще один бойове травмування, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"13 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню ... троє наших мужніх захисників загинули, один був поранений і ще один отримав бойове травмування", - сказано в зведенні штабу на сторінці в Фейсбук у вівторок уранці.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Сартани і Водяного противник відкривав вогонь зі 120-ти мм мінометів. По захисникам Авдіївки і Пищевика неодноразово застосовувалися міномети 82-го калібру, гранатомети і кулемети. Також гранатомети різних систем і стрілецьку зброю російські найманці задіяли у Кам'янки і Славного, а недалеко від Первомайського - великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", зафіксована значна активність противника неподалік Луганського, Кримського та Оріхового. На цих ділянках лінії фронту був відкритий вогонь з мінометів калібру 120-мм. З мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник обстрілював опорні пункти ООС поруч із хутором Вільним. У Майорська після обіду російські найманці використовували ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Крім того, противник обстріляв ділянку розведення сил і засобів №2 Золоте, випустивши 1 міну калібру 120-мм.

"Також під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця, поблизу селища Зайцеве, пересуваючись до місця загибелі нашого захисника евакуаційна група потрапила в засідку окупантів. Ворог безжально застосував стрілецьке озброєння, практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування. Подальші евакуаційні заходи були неможливі, адже ворог продовжив обстріл вже з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Нині тіла наших захисників перебувають на місці обстрілу і вимагають евакуації", - наголосили в штабі.

За підтвердженими даними української розвідки, за минулу добу знищено одного і поранено двоє російських найманців.

Окупанти гатять з артилерії, з початку доби – чотири обстріли

"З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню ... За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік Авдіївки. 

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Донбас, ЗСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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