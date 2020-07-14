Небувалі опади у Харкові: за ніч випала півтора місячна норма опадів

У Харківській області за ніч випало 87 мм, що є абсолютним добовим максимумом опадів за весь період спостережень. Минулий рекорд був зафіксований у липні 1881 року. Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

“Починаючи з вечора 13 липня і до 9 години ранку 14 липня по Харкову та області пройшли сильні дощі. За 12 годин на метеостанції Харкова випало 87 мм, що є абсолютним добовим максимумом опадів не тільки для липня, а й в цілому для станції за весь період спостережень. Минулий рекорд був зафіксований у липні далекого 1881 року і складав 83 мм”, — повідомляють у центрі.

Зазначається, що по області за ніч більше всього дощу, а саме 104 мм, випало на метеостанції Слобожанське.

“Оскільки вдень 14 липня ймовірність дощу зберігається, то сумарна кількість опадів до кінця доби може збільшитися. Для лісостепової зони такі інтенсивні опади є рідкісним явищем”, — зазначають у центрі.

Як пояснюють метеорологи, причиною таких рясних опадів стало проходження через територію області хвилі на холодному фронті, за рахунок чого розвивалась інтесивна конвекція. Оскільки повітряні течії на висотах були дуже слабкими, то зона опадів стояла майже нерухомо над центральними районами області.