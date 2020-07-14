Синоптики про погоду в Україні: похолодає, місцями пройдуть дощі

14 липня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

Погода в Україні на сьогодні 14 липня 2020 року

На сході пройдуть дощі, температура вночі до +13°, вдень до +25°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +12°, вдень до +27°.

На заході України практично без опадів. Температура вночі до +8°, вдень до +21°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура вночі до +13°, вдень до +20°. У центрі без опадів, температура вночі до +11°, вдень до +22°.

За народним прогнозом, 14 липня - день Кузьми і Дем'яна. Кузьма і Дем'ян прийшов, пішов на косовицю.