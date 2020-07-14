На Кіровоградщині затримали жителя столиці за збут боєприпасів

Злочинну діяльність 26-річного чоловіка було викрито працівниками управління карного розшуку та слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури області, повідомляє Національна поліція.

У результаті проведення комплексу заходів правоохоронці задокументували факти збуту громадянином двох гранат типу «РГД-5» із запалом, гранати «Ф-1» із запалом та більше 140 набоїв різного калібру.

Особу було затримано працівниками управління карного розшуку, із залученням роти поліції особливого призначення ГУНП в області.

Під час особистого обшуку у чоловіка вилучили грошові кошти та гранату типу «РГН» із запалом.

Громадянину повідомлено підозру, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.

Досудове розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) триває. Санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі від 3 до 7 років .